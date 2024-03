Pompei: nuovi reperti dagli scavi archeologici. Li ospiterà l’ex spolettificio di Torre Annunziata

(PRIMAPRESS) - POMPEI - Ancora una scoperta archeologica a Pompei che rivela attrezzi e manufatti di una impresa edile con decine di tegole che lasciano capire le forme e le tecniche utilizzate il direttore Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, che ha ricordato che, mai come in questo momento, sono attivi così tanti scavi nel sito: possiamo dire che è un record degli ultimi decenni".

Nei mesi scorsi il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, come ha detto il ministro della Cultura, Sangiuliano, ha ceduto al Ministero della Cultura lo Spolettificio di Torre Annunziata, dove nascerà un grande museo di raccogliere tutti questi reperti.

- (PRIMAPRESS)