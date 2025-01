Padova celebra i 100 anni di Scienze Politiche. Doveva preparare super-funzionari per la pubblica amministrazione

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Scienze politiche a Padova festeggia i 100 anni e per l’occasione venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 15 si terrà nell’Aula Magna di Palazzo del Bo la Cerimonia di chiusura del centenario alla presenza di numerose autorità, tra le quali il Presidente della Camera on. Lorenzo Fontana, e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta. Dopo la cerimonia verranno conferiti quattro premi alle tesi di laurea del bando “100 anni di Scienze politiche”.

La facoltà nata nel 1924, era stata costituita per formare una dirigenza statale preparata e capace di interpretare le riforme. Fin dall’inizio Scienze politiche risente in maniera peculiare del clima politico e culturale del Paese: nata sotto il fascismo, ospiterà nelle sue aule partigiani e resistenti. Come Norberto Bobbio, arrivato giovane docente a Padova alla fine del 1940 e in seguito arrestato con l’accusa di condurre attività antifasciste presso l’Istituto di filosofia. Non è il solo: su 12 medaglie d’oro al valor militare attribuite a studenti padovani per la loro partecipazione alla lotta per la liberazione, tre vanno alla memoria di iscritti a Scienze politiche. Con la fine della guerra la facoltà rischia di chiudere, ma il 22 luglio 1948 risorge dalle ceneri. - (PRIMAPRESS)