Numismatica: gli Europei Atletica 2024 di Roma sulla moneta da 10 euro con Pietro Mennea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pietro Mennea sarà sulla moneta da dieci euro che sarà emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i Campionati Europei di atletica leggera in programma quest’anno a Roma. Ecco come sarà la raffigurazione sulla moneta: campo di atletica leggera con la sua caratteristica forma ellittica e le corsie. Al centro, il logo ufficiale dei Campionati europei di atletica leggera Roma2024 affiancato dalla scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e sul rovescio il leggendario velocista italiano, è raffigurato con la pettorina numero «433», che indossava quando vinse la medaglia d'oro ai Giochi della XXII Olimpiade, e il pantaloncino con il numero «8», a indicare la corsia in cui raggiunse il podio più alto ai Giochi olimpici che si svolsero a Mosca nel 1980. In basso, a destra, «19''72» a rappresentare il record del mondo dei 200 metri stabilito da Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979. In basso, a sinistra, il valore «10 EURO»; in altro, a sinistra, «PIETRO MENNEA», «LA FRECCIA DEL SUD» e «2024», anno di emissione della moneta; al centro, «R», identificativo della Zecca di Roma. - (PRIMAPRESS)