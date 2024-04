Napoli: la sede partenopea del Grande Oriente d’Italia apre le sue porte in occasione del Maggio dei Monumenti 2024

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La sede massonica del Grande Oriente d’Italia a Napoli tornerà ad aprire le sue porte in occasione del Maggio dei Monumenti che, come d’uso. Il Collegio Circoscrizionale di Campania – Lucania, Organo amministrativo locale del Grande Oriente, ha fissato, per il 2024, quattro date: 4, 11, 18 e 25 maggio per le visite gratuite. L'iniziativa fu introdotta da uno dei membri storici del GOI Achille Castaldi. - (PRIMAPRESS)