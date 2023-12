Mostra: Giulio Andreotti raccontato in 130 vignette di satira politica alla Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giulio Andreotti, uno dei politici più significativi della storia italiana del '900, ha alimentato, per la sua tagliente ironia e per quell'aspetto singolare, un'intera generazione di vignettisti. La Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano, in collaborazione l'Istituto Luigi Sturzo di Roma, inaugura il 4 dicembre alle ore 16, in via delle Coppelle la mostra L’insostenibile leggerezza dell’estero – Satira politica dal 1950 al 1991 , in cui saranno esposte ben 130 vignette di satira politica, selezionate dall'Archivio Giulio Andreotti, che vi condurranno in un affascinante viaggio attraverso 40 anni di storia politica internazionale. - (PRIMAPRESS)