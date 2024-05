Manga: Panini Comic presenta al Salone del Libro di Torino la saga de "Gli Infallibili" di Leo Ortolani

(PRIMAPRESS) - MODENA - Panini Comics, la casa editrice modenese specializzata in figurine, è entrata nel vasto mondo dei manga e in occasione del Salone del Libro di Torino 2024 – che aprirà domani giovedì 9 fino a lunedì 13 maggio – presenta una delle saghe più apprezzate del fumettista Leo Ortolani: Gli Infallibili. Si tratta del primo capitolo, La bambola assassina!, il primo di sei episodi che usciranno a cadenza mensile.

Leo Ortolani è pronto a portare tutti i lettori in una nuova atmosfera ricca di cinismo e ironia, con al centro bambole assassine e scienziati oltre ogni morale. In un mondo così maschile come quello de Gli Infallibili, un’agenzia composta da soli uomini, occorre un cambiamento deciso. A portarlo è la signora Paul, un’agente in transizione che affiancherà l'agente London, il collega più maschilista di tutti, nelle indagini su una serie di misteriosi omicidi. Tra auto d'epoca e club esclusivi, toccherà proprio al signor London e alla signora Paul introdursi in incognito nel giro del giocattolo per adulti definitivo.

Il lavoro di Otolani si basa su ispirazioni che traggono origine da cinema e tv, classici del grande schermo e serie televisive, per un risultato ricco di colpi di scena.