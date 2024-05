Voto europeo: un video Ue raccontato da anziani cittadini testimonia l’importanza di difendere la democrazia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Le elezioni europe dal 6 al 9 giugno prossimo saranno decisive per la composizione del nuovo Parlamento che dovrà affrontare,c rispetto al passato, delle sfide più complesse per la libertà e i diritti finora conquistati. Gli scenari di guerra ed i microconflitti sparsi in tutto il mondo devono mettere in guardia soprattutto le nuove generazioni che non hanno conosciuto il dramma delle guerre come stanno conoscendo ora paesi come l'Ucraina e israeliani e palestinesi. Un video realizzato dall'UE intende far comprendere ai cittadini europei quale importanza ha il prossimo voto europeo nella difesa della democrazia.Nel video ci sono le testimonianze di cittadini anziani provenienti da diversi paesi dell'UE che raccontano le loro storie sulla democrazia alle generazioni future e sottolineano che la democrazia e il voto non possono essere dati per scontati.Sono oltre 190 milioni le visualizzazioni (dati aggiornati al 12 maggio) su piattaforme di social media, streaming video, TV e dispositivi mobili, il film nei suoi diversi formati per TV e social media è stato finora mostrato da più di 63 canali televisivi in 21 paesi e continuerà ad essere proiettato da più canali nelle prossime settimane.Con lo slogan "Usa il tuo voto. O altri decideranno per te", questa seconda fase della campagna elettorale istituzionale sottolinea l'importanza della democrazia. Più specificamente, il video della campagna esplora ulteriormente la storia movimentata di molti paesi europei e l'importanza di proteggere i valori e i principi della democrazia. https://elections.europa.eu/video/it/ - (PRIMAPRESS)