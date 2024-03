Ucraina, persi 500 km di territorio dall’invasione russa secondo il rapporto Institute for Study War

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Secondo l'Institute for the Study of War (Isw), negli ultimi mesi le forze armate russe hanno conquistato 500 chilometri quadrati di territorio ucraino. Intanto, Kiev riferisce di nuovi attac- chi con droni e missili contro infra- strutture energetiche nelle regioni centrali e occidentali. Colpite Dnipro- petrovsk,Kharkiv,Dnipro e Khmelnytskyi. E Mosca afferma di aver abbattuto 15 "bersagli aerei nel distretto russo di Belgorod". I frammenti avrebbero danneggiato 37 appartamenti e lo stadio. - (PRIMAPRESS)