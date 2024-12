Siria: Muhammad Bashir è il capo del governo di transizione scelto dal leader dei ribelli Jolani

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Il capo del governo di transizione a Damasco sarà Muhammad Bashir e non l' esiliato ex premier siriano Riad Hijab o l'attuale primo ministro Muhammad Ja- lal. Come riporta la tv al Jazeera. Muhammad Bashir è il premier del definito "governo di salvezza", che da anni amministra nel nord-ovest siriano le aree sotto controllo di Hayat Tahrir ash Sham (Hts), guidata da Abu Muhammad Jolani. Il nome del premier sarebbe stato imposto dalla stesso Jolani,secondo la tv araba. - (PRIMAPRESS)