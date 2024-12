Siria: Israele attacca i depositi militari di Latakia e Tartous. I ribelli bruciano la tomba di al-Assad

(PRIMAPRESS) - SIRIA - L’aeronautica israeliana continua a premere sulla Siria, colpendo porti e depositi missilistici a Latakia e Tartous, mentre le truppe di terra dell'IDF si spostano più in profondità dalle alture di Golan siriane, espandendo di fatto la loro occupazione.

Gruppi per i diritti umani lanciano l’allarme per il peggioramento delle condizioni nel nord-est della Siria, dove i combattimenti tra le forze appoggiate dalla Turchia e le forze curde hanno provocato lo sfollamento di oltre 100.000 persone.

I combattenti siriani hanno bruciato la tomba di Hafez al-Assad, padre del deposto presidente Bashar, nella città di Qardaha, nel nord di Latakia.

Ahmed al-Sharaa, il leader delle forze ribelli che hanno rovesciato al-Assad, si impegna a chiudere le famigerate prigioni dell’ex regime e a proteggere potenziali siti di armi chimiche con l’aiuto di partner internazionali.

Il primo ministro transitorio siriano Mohammed al-Bashir continua ad afferma che uno dei suoi primi obiettivi è “riportare indietro i milioni di rifugiati siriani che sono all’estero” e promette di rimettere in funzione le istituzioni statali. - (PRIMAPRESS)