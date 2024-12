M.O. accusa di Amnesty International contro Israele per genocidio. “Chi fornisce armi è complice”

Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images

(PRIMAPRESS) - ROMA - Amnesty International accusa Israele di "genocidio" contro i palestinesi dall' inizio della guerra a Gaza. In un Rapporto l'organizzazione umanitaria documenta che, dopo l'attacco del 7 ottobre, "Israele ha trattato la popolazione di Gaza come un gruppo subumano, non meritevole di diritti umani e dignità,dimostrando l' intento di distruggerli fisicamente". I risultati del Rapporto "devono servire da campanello d'allarme per la comunità internazionale.Questo è un genocidio,deve finire ora",dice Amnesty."Chi dà armi a Israele diventa complice". Nel rapporto si parla di USA e Germania ed altri paesi Ue come maggiori fornitori di armi ad Israele. Nel sito di Amnesty è stato lanciato un appello da sottoscrivere.

Immediata la reazione da parte del ministero degli Esteri israeliano che definisce il rapporto "fabbricato" e "completamente falso". "L'organizzazione deplorevole e fanatica Amnesty International ha prodotto ancora una volta un rapporto inventato, completamente falso e basato su bugie", afferma il ministero."Il massacro geno- cida è stato compiuto da Hamas il 7 ottobre. Israele si difende nel rispetto delle norme internazionali". - (PRIMAPRESS)