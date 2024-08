Campagna elezioni Usa: Kamala Harris (Dem) raccoglie la cifra record di 540 mln di dollari

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La campagna presidenziale Usa di Kamala Harris, grazie anche al successo raccolto nella convention democratica appena conclusasi a Chicago, ha raccolto 540 milioni di dollari in un solo mese: "E un record per qualsiasi campagna nella storia", ha commentato il suo team, a 10 settimane dalle elezioni del 5 novembre. E mentre Kennedy si ritira nei 10 Stati chiave appoggiando Trump assieme ad altri democratici,vi è una spaccatura alla Camera: i dem invitano la vicepresidente Harris a visitare il confine meridionale degli Stati Uniti poiché per Trump lei è responsabile dell'aumento degli attraversamenti della frontiera. - (PRIMAPRESS)