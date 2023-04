Festival di Cannes con tre registi italiani in concorso: Rorhwacher, Bellocchio e Moretti. Non accadeva dal 2001

(PRIMAPRESS) - CANNES - Sono tre i film italiani che saranno in concorso al Festival di Canees che si terrà dal 16 al 27 maggio prossimo. Con la presenza di Alice Rohrwacher (La Chimére), Marco Bellocchio (Rapito) e Nanni Moretti (Il sol dell'avvenire), l'Italia recupera un suo ruolo di primo piano nella rassegna francese come non accadeva dal 2001.

“Un grande risultato per il nostro Paese, una forte presenza di titoli che ci rende orgogliosi”. Commenta così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni la notizia della partecipazione alla settantaseiesima edizione del Festival di Cannes dei film di Alice Rohrwacher, Nanni Moretti e Marco Bellocchio.

“Una notizia – prosegue la senatrice – che non fa che confermare quanto sosteniamo da sempre con convinzione: al cinema italiano viene riconosciuta la sua qualità e la bravura delle sue maestranze, e non solo. Un settore su cui il Ministero investirà sempre più fondi e attenzione proprio per la sua centralità anche internazionale e in quanto motore culturale ed economico del Paese”. “Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti del Concorso” conclude. - (PRIMAPRESS)