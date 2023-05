Emilia Romagna: danni a beni culturali. Oggi 18 maggio prevista una cabina di regia con soprintendenti e funzionari MIC

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il territorio dell'Emilia Romagna colpito dall'alluvione di questi giorni ha prodotto gravi danni alle infrastrutture con oltre 300 persone rimaste al momento senza abitazione ma si contano già parte dei danni al patrimonio di beni culturali danneggiati dalla piena dell'acqua. “La priorità in questo momento – ha dichiarato la Sottosegretaria alla Cultura, Borgonzoni – è la messa in sicurezza della popolazione. Gli uffici periferici del Ministero della Cultura stanno monitorando i beni culturali a rischio o danneggiati, al fine di intervenire non appena terminata questa prima fase dell’emergenza. Intanto è già fissata per domani una cabina di regia con soprintendenti e funzionari MiC”. - (PRIMAPRESS)