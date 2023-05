Festival di Cannes: il grande giorno dell’80enne Harrison Ford nei panni di Indiana Jones nel ‘Quadrante del destino’

(PRIMAPRESS) - CANNES - Per il Festival di Cannes è il giorno di Harrison Ford alias Indiana Jones. A 80 anni, Ford arriva infatti sulla Croisette, in una forma smagliante, per presentare il nuovo capitolo di Indiana Jones con lui ancora nei panni del celebre archeologo. Per l'attore il tempo sembra non passare mai e continua ad indossare cappello e frusta come negli esordi della saga. Indiana Jones e il Quadrante del destino è ambientato nel 1969, avrà tra l'altro come coprotagonisti Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. - (PRIMAPRESS)