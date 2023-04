Mille Miglia 2023 con uno sguardo al futuro con Autonomous Drive. Ai paddok con Vredestein

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - L'edizione 2023 della Mille Miglia sarà con lo sguardo rivolto anche al futuro. Parte, infatti, il progetto denominato, ideato e sviluppato dalin collaborazione con 1000 Miglia srl, e rappresenta laquindi, una nuovissima Maseratisulla quale sono stati installati tutti gli elementi tecnologici di un “”, attraverserà l’intero tracciato di, affrontando inalcuni tratti del percorso. In queste porzioni di strada il veicolo guiderà in totale autonomia rispettando le Regole del Codice della Strada. All’interno dell’abitacolo, per rispettare i requisiti di autorizzazione alla sperimentazione, il veicolo dovrà essere supervisionato da unumano, che in questo caso sarà, pilota esperto che ha partecipato a diverse edizioni della 1000 Miglia storica, che celebrerà così anche il 70esimo compleanno della storica vittoria dello zio Giannino. Ad affiancarlo, unin fase di sviluppo al dipartimento di Design del Politecnico, che verrà svelato ai nastri di partenza della Freccia Rossa.Tra le tante partecipazioni alla storica gara anche quella del marchio Vredestein che prende parte alla 1000 Miglia dal 2017, quando è diventato il primo partner ufficiale per gli pneumatici dell'evento. Quest'anno, il team ufficiale di Vredestein sarà composto da quattro auto: una Porsche 356 1500 Speedster del 1955, una Salmson 2300 Sport del 1955, una Fiat 1100/103 TV Coupé Pininfarina del 1954 e una Fiat 1100/103 TV Berlina Mille Miglia Original del 1954. L'azienda di pneumatici lancia anche un concorso per essere in prima fila ai paddok della gara. - (PRIMAPRESS)