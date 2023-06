Mille Miglia: oggi l’arrivo a Roma. Occhi puntati su Vesco e Salvinelli a bordo dell’Alfa Romeo 6C

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le 417 auto in gara per l'edizione 2023 della Mille Miglia, ripartiranno questa mattina da Cervia-Milano Marittima per attraversare le Marche e raggiungere in serata Roma per la tradizionale passerella su Via Veneto che sarà chiusa al traffico nelle prime ore del pomeriggio. Ieri la pioggia non ha risparmiato gli equipaggi ed anche oggi il meteo non sarà particolarmente clemente.

Ieri la carovana di auto storiche ha percorso circa 360 chilometri, a fronte degli oltre 2000 totali di questa inedita edizione a cinque tappe, e sono attesi all’arrivo di Cervia-Milano Marittima alle 21:30. Nei prossimi giorni, driver e copiloti dovranno misurarsi in 34 Controlli Timbro, 23 Controlli Orari, 144 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media con 25 rilevamenti segreti. 1000 Miglia però, oltre ad essere sinonimo di audacia, significa anche bellezza e valorizzazione del territorio. La Freccia Rossa infatti, offrirà come sempre scorci e atmosfere che solo l’Italia può offrire. Novità assoluta del percorso di quest’anno il passaggio in Piemonte, che ha due precedenti soltanto nella storica gara di velocità nel biennio 1947-48.

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, vincitori della scorsa edizione, a bordo della loro Alfa Romneo 6C 1750 SS ZAGATO del 1969 proveranno a riconfermare il loro titolo. Per Vesco una vittoria farebbe del pilota il primo a vincere quattro edizioni consecutive della 1000 Miglia. - (PRIMAPRESS)