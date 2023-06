Mille Miglia 2023: tappa a Cervia. Domani in serata l’arrivo a Roma per il red carpet su Via Veneto

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La carovana di auto storiche della edizione 2023 della Mille Miglia, è partita questa mattina da Brescia e tra rovesci ed un meteo instabile dopo aver toccato le rive del Garda si è mossa alla volta dell'Emilia Romagna per raggiungere la tappa finale odierna che porterà gli equipaggi a Cervia-Milano Marittima. Domani 14 giugno si riparte per attraversare le Marche e l'ascolano per raggiungere in serata Roma nel red carpet previsto di Via Veneto. - (PRIMAPRESS)