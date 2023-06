Mille Miglia 2023: domani la partenza da Brescia con 420 storiche in gara. Prima tappa a Cervia

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La Mille Miglia riscalda i motori per la partenza di domani 13 giugno con 420 auto che si daranno battaglia per oltre 2mila chilometri in 5 tappe. Sabato e domenica scorsi si è aperto il Villaggio di Piazza Vittoria a Brescia dove è stata eseguita la punzonatura delle auto ma dove il pubblico ha potuto ammirare da vicino le auto d’epoca in gara.

Domani la bandiera a scacchi della Mille Miglia 2023, verrà sventolata alle 12.30, mentre il ritorno sarà sabato 17 giugno. Lo start della prima tappa è da Viale Venezia per lambire il Lago di Garda ed attraversare le città di Verona, Ferrara, Lugo ed Imola per poi arrivare in serata a Cervia-Milano Marittima per la sosta notturna.

Si riparte il 14 giugno per la seconda tappa che porterà la carovana della “Freccia Rossa” da San Marino per poi attraversare le Marche e l’Umbria per raggiungere Roma nella tradizionale passerella di Via Veneto. - (PRIMAPRESS)