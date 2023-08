Aston Martin debutta con la DB12 Volante, una super tourer a cielo aperto da 325 km/h

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - In casa Aston Martin arriva la nuova DB12 Volante. Compagna della DB12 Coupé recentemente presentata, la prima della nuova generazione di auto sportive del brand britannico, questo modello aperto - come assicura la casa inglese - combina le spettacolari prestazioni e la maneggevolezza di una Super Tourer con le irresistibili emozioni sensoriali della guida a tettuccio abbassato. Lla DB12 Volante è l'ultima nata dell'illustre tradizione Aston Martin di vetture cabriolet ad alte prestazioni. E solletica l'interesse degli appassionati del marchio ma anche di quella qualità senza tempo dello stile e della maestria sono state rivitalizzate da tecnologie avanzate e da una ingegneria sempre più all'avanguardia. L'amministratore delegato di Aston Martin, Amedeo Felisa, ha dichiarato: "Per molti dei nostri clienti, la guida a tettuccio abbassato è il piacere più grande. Le Aston Martin Volante hanno catturato questa emozione e l'hanno espressa con uno stile unico per oltre sei decenni. Con la nuova DB12 Volante abbiamo cambiato le regole, creando un'auto che intensifica queste sensazioni conservando tutta la purezza e le eccezionali capacità sportive della DB12 Coupé. Una vera cabriolet sportiva sotto ogni punto di vista, un'auto che sfida i preconcetti e trova una nuova generazione di clienti Volante". Sviluppata in parallelo con la Coupé, sua compagna di scuderia, la DB12 Volante vanta gli stessi rivoluzionari progressi in termini di design, ingegneria e tecnologia dell'ultima evoluzione della più illustre delle Aston Martin. Con potenza e prestazioni ai vertici della categoria e una dinamica da auto sportiva purosangue, si tratta di un'evoluzione dirompente, che posiziona senza mezzi termini la DB12 Volante come una vera e propria auto da guida, prima di tutto. La possibilità di abbinare un focus sulle prestazioni con una maneggevolezza senza compromessi si basa sulla rigidissima struttura in alluminio incollato della DB12, non progettata solo per supportare i nuovi livelli di dinamica della DB12 Coupé, ma anche per offrire la stessa impareggiabile esperienza di guida alla DB12 Volante. - (PRIMAPRESS)