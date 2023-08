Gp Paesi Bassi: ancora Verstappen sul podio davanti ad Alonso su Aston Martin

(PRIMAPRESS) - PAESI BASSI - Verstappen trionfa a Zandvoort, sul circuito dei Paesi Bassi, davanti ad Alonso e Gasly. Quinto Sainz. Pioggia protagonista in apertura e, soprattutto, in chiusura di gara. Subit dopo lo start uno scroscio costringe i piloti a rientrare e modifica la classifica portando Perez in testa e penalizzando Mercedes e McLaren. Verstappen riprende presto il comando, Leclerc si ritira in conseguenza di una collisione a inizio gara.Alonso si inserisce al 2° posto poco prima della bandiera rossa a 8 giri dal termine (pioggia). La ripartenza non cambia le posizioni. - (PRIMAPRESS)