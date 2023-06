Auto: Aston Martin apre il suo primo flagship store nel cuore di Manhattan a New York

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Aston Martin ha aperto le porte del suo primo flagship store con una grande serata per l'inaugurazione di Q New York, situato nel cuore di Manhattan al 450 di Park Avenue. Tra gli ospiti erano presenti il quarterback dei New York Jets Aaron Rodgers, le attrici americane Zoey Deutch e Gabrielle Union e la mezzosoprano britannico Katherine Jenkins. Gli ospiti sono stati accolti al Q New York da un cocktail e da un esclusivo DJ set di Isabella Massenet, britannica di nascita e residente a New York.

La serata è stata anche l’occasione per presentare in Nord America – il più grande mercato commerciale del marchio – la nuova Aston Martin DB12, la prima Super Tourer al mondo. Elevandosi al di là del segmento delle GT, la DB12 definisce una nuova categoria e stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, piacere di guida, lusso e stile. Il nuovo modello ad alte prestazioni è l’ultimo tassello dei 75 anni di storia della serie DB, una famiglia di auto sportive eccezionali, britanniche e costruite a mano.

Durante la serata, nella settimana della seconda gara di Formula Uno della stagione in Nord America, in Canada, e gara di casa del pilota dell'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team Lance Stroll, è stata esposta anche l’AMR23, consentendo ai newyorkesi di poter vedere da vicino la monoposto che ha spinto il team britannico al terzo posto nel Campionato Costruttori. - (PRIMAPRESS)