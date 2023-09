Aston Martin: i 60 di stile della DB5 da James Bond al Goodwood Revival Festival

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - L’iconica vettura DB5 di Aston Martin, resa celebre da James Bond, si prepara a celebrare i suoi 60 anni. Le linee di questa vettura progettata nel 1963 in collaborazione con l’ italiana Carrozzeria Touring Superleggera, sono intramontabili tanto da essere ancora un oggetto del desiderio tra i collezionisti di vetture d’epoca disposti a pagare cifre record nelle aste di tutto il mondo.

Lo scorso fine settimana è stata la protagonista delle attività di Aston Martin al Goodwood Revival festival nel Sussex, insieme all'ultima nata della stirpe delle DB, la DB12, la prima Super Tourer al mondo. A testimonianza dell’importante tradizione e dell'entusiasmante futuro di Aston Martin, i due modelli sono stati fotografati insieme per celebrare questo storico anniversario.

Riflettendo sul fascino senza tempo della DB5 in occasione del suo 60° anniversario, l’ Executive Chairman di Aston Martin, Lawrence Stroll - egli stesso proprietario di una DB5 - ha dichiarato: "L'era di David Brown ci ha regalato tante grandi auto sportive Aston Martin, ma nessuna è più riconoscibile, venerata e desiderata della DB5, che ha gettato le basi della nostra identità di marchio di lusso britannico sinonimo di stile, prestazioni ed esclusività".

"È giusto, in occasione dei suoi 60 anni, prendersi un momento per guardare indietro e riflettere sull'incredibile impatto di quest'auto nei nostri 110 anni di storia. Siamo incredibilmente orgogliosi che la dinastia delle DB continui ancora oggi con la DB12, che, come i modelli che l'hanno preceduta, è una celebrazione di tutto ciò che amiamo delle auto sportive britanniche costruite a mano, con una nuova iniezione di tecnologia all'avanguardia e di prestazioni ai massimi livelli."