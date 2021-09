Champions League: l’Atletico Real Madrid espugna S.Siro battendo il Milan (1-2). Fischi all’arbitro turco Kakir

(PRIMAPRESS) - MILANO - Non è bastata al Milan la grande partenza partenza dei rossoneri a San Siro contro l'Atletico Real Madrid. La squadra di Pioli domina il gioco e crea diversi presupposti per fare gol. La rete arriva al 20' con una conclusione in diagonale di Leao. Al 29' espulso Kessié per doppia ammonizione. Poi sono Griezzman e Suarèz a mandare in vantaggio l'Atletico fino al fischio dell'arbitro dopo 6' di recupero. La polemica per il rigore assegnato all'ATM con fischi rivolti all'arbitro turco. - (PRIMAPRESS)