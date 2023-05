Champion League: martedì il match di ritorno tutto in salita del Milan dopo la sconfitta con l'Inter (0-2)

(PRIMAPRESS) - Champions League. Ora per il Milan è solo una strada in ripida salita per restare in gara. Il match di ieri contro l'Inter perso dai rossoneri per 2-0 e per giunta in casa ha visto un Milan fiacco e messo subito un difficoltà dai neroazzurri che sono patiti a razzo. Nel ritorno di martedì a Pioli serve una vera impresa. La cronaca della partita è di un avvio disastroso dei rossoneri che subito il primo gol di Dzeko all'8' e di Mkhitaryan all'11', hanno fatto perdere al Milan qualsiasi sicurezza.Calhanoglu colpisce il palo. Il Var cancella un rigore per l'Inter. Meglio il Milan a cavallo dell'intervallo, ma l'Inter sfiora il tris con Dzeko. Speranze rossonere infrante sul palo di Tonali. - (PRIMAPRESS)