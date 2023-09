Gironi Champions League: ecco con chi dovranno vedersela le italiane

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - I sorteggi per la Champions League 2023/2024 tenutisi a Montecarlo hanno definito i gironi e per le italiane non si può dire che sarà come scivolare sul velluto. Il Napoli campione d'Italia ha pescato il Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino, mentre il Milan dovrà fari i conti con un gruppo dove militano molti ex dal Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Meglio per Inter e Lazio: i nerazzurri dovranno affrontare Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, mentre i biancocelesti si troveranno di fronte Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. - GRUPPO A

Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray - GRUPPO B

Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens - GRUPPO C

NAPOLI, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino - GRUPPO D

Benfica, INTER, Salisburgo, Real Sociedad - GRUPPO E

Feyenoord, Atletico Madrid, LAZIO, Celtic Glasgow - GRUPPO F

Psg, Borussia Dortmund, MILAN, Newcastle - GRUPPO G

Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys - GRUPPO H

Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa - (PRIMAPRESS)