Champions League: la Lazio vince 2-1 in casa del Celtic e il Milan chiude il match senza reti con il Borussia

Champions League: vince la Lazio e il Milan pareggia. La Lazio chiude il match in casa del Celtic con un 2-1 mentre c'è lo 0-0 tra Milan e il Borussia. A Dortmund 1° tempo senza troppi sussulti, coi gialloneri a controllare il gioco e il Milan a ripartire in velocità. Nella ripresa i rossoneri velocizzano il gioco e si rendono più pericolosi, ma il risultato non cambia. Resiste lo 0-0. Al 'Celtic park' di Glasgow scozzesi subito in vantaggio con il rasoterra di Furuhashi (12'). La Lazio al 29' fa 1-1 con un colpo di testa di Vecino sugli sviluppi di un corner. Poi all'ultimo minuto segna Pedro la rete dell'1-2 e incassa la vittoria.