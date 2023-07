Tennis: Carlos Alcarez è il nuovo numero uno di Wimbledon. Djokovic perde l’ottavo successo sul green inglese

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic con i parziali di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 dopo quasi cinque ore di lotta e conquista i Championships per la prima volta in carriera. Per Djokovic la delusione per non aver infilato l'ottavo successo di fila e manca così l'aggancio a Margaret Court a quota 24 Slam. Lo spagnolo, al 2° Major dopo gli US Open, si conferma anche n°1 del ranking.

Alcaraz rimonta dopo un inizio choc, con un solo punto di differenza (167 a 166) e ben 66 vincenti tirati contro il miglior ribattitore della storia. Nole rimanda così l'aggancio a Federer (8 Championships), a Margaret Court (24 Slam) e al sogno Grande Slam. Sono state quasi cinque ore di spettacolo, in cui il murciano ha saputo controbattere colpo su colpo al re del Centrale. Alcaraz diventa il terzo spagnolo della storia a vincere Wimbledon dopo Santana e Nadal. - (PRIMAPRESS)