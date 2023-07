Tennis: a Wimbledon un ottimo Berrettini cede ad Alcaraz che ora sfiderà Holger Rune

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Per Matteo Berrettini, nonostante una gara esemplare non riesce a superare gli ottavi di Wimbledon dopo tre ore di lotta sul Centrale contro il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto con i parziali di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 e vola per la prima volta in carriera ai quarti dove sfiderà Holger Rune. Per l'azzurro c'è la delusione ma anche la certezza di essere tornato in forma. - (PRIMAPRESS)