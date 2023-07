Tennis: a Wimbledon il grande match (ore 15) tra Alcarez e Djokovic per decretare il n.1 del ranking mondiale

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Lo spagnolo Carlos Alcaraz cercherà oggi di interrompere la corsa di Novak Djokovic verso il suo ottavo titolo a Wimbledon. In palio anche il n°1 del ranking mondiale. Oggi alle 15 il match che assegnerà il titolo. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono teste di serie n°2 e 1 del tabellone. Il serbo, che non perde sul Centrale da dieci anni e ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo, va a caccia dell'ottavo titolo e del 24° Slam. Lo spagnolo è alla sua seconda finale in un Major dopo quella vinta lo scorso settembre a New York. In palio anche il n°1 del ranking ATP: chi vince sarà sul trono da lunedì. Due i precedenti, entrambi sulla terra rossa, con una vittoria a testa. - (PRIMAPRESS)