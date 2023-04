Tennis: a Montecarlo Musetti ha battuto Djokovic ed oggi è sfida tutta italiana con Sinner

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - Lorenzo Musetti ha messo a segno un colpo inaspettato nel torneo di Montecarlo: il 21enne di Carrara ha eliminato il n.1 del mondo Novak Djoko- vic al termine di una battaglia di quasi tre ore: 4-6 7-5 6-4 il punteggio a favore dell'azzurro, n.21 Atp. L'incontro era stato anche sospeso per pioggia, ma Musetti è stato bravissimo a non perdere la concentrazione, com- pletando la sua rimonta dopo aver perso il primo set. Nel secondo, i giocatori si sono strappati più volte il servizio mentre nel terzo Musetti ha messo a se- gno il break decisivo nel settimo gioco. E oggi arriva la sfida tutta italiana tra Sinner e Musetti, in palio c'è un posto nella semifinale del torneo Atp di Montecarlo. Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è in programma alle ore 16.30, ma essendo la quarta sfida sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, potrebbe slittare di qualche minuto. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). - (PRIMAPRESS)