Moto Gp Misano: Pecco Bagnaia ci sarà. Scongiurate le fratture di Montmelò il pilota iridato torna in pista

Pecco Bagnaia vorrà essere al MotoGP di Misano per mettersi alle spalle la brutta caduta a Montmelò, con attimi di autentico panico. Il pilota iridato dopo aver escluso nell'ospedale di Bercellona le temute fratture ma solo tante contusioni che lasciano il ricordo del drammatico incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. La Tac, eseguita a Bologna, conferma che non ci sono altri danni. Tocca al medico del circuito decidere il 'via libera' venerdì a Misano.