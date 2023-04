Ricovero Berlusconi: situazione stazionaria per il presidente di Forza Italia che al S.Raffaele sottoposto a terapia intensiva per insufficienza cardiaca

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per Silvio Berlusconi un nuovo ricovero all'Ospedale S.Raffaele di Milano ma questa volta in terapia intensiva per una insufficienza cardiaca. Il presidente di Forza Italia è stato ricoverato questa mattina per essere sottoposto ad una Tac e sarebbe in terapia intensiva in attesa di ulteriori accertamenti. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier, 86 anni, che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. - (PRIMAPRESS)