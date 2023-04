Moto Gp: Pecco Bagnaia conquista una pole record per la sfida di domani sul circuito di Austin

(PRIMAPRESS) - AUSTIN (USA) - Francesco Bagnaia conquista la pole position nel GP delle Americhe, terza tappa stagionale della MotoGP. Il pilota italiano del team Ducati chiude la sua qualifica in 2:01.892 segnando il nuovo record della pista e tenendosi alle spalle la Honda di Alex Rins e la Ducati VR46 di Luca Marini. Seconda fila per Bezzecchi davanti ad Aleix Espargaro e Quartararo. Pecco sarà, dunque, davanti a tutti nella Sprint Race in programma alle 22 ora italiana nella gara di domenica. - (PRIMAPRESS)