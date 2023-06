Moto Gp Germania: vince Jorge Martin davanti di un soffio a Pecco Bagnaia. La sofferenza delle giapponesi

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Jorge Martin sulla Ducati vince il moto Gp di Germania Davanti a Bagnaia per un soffio. Lo spagnolo prende la testa al 3° giro e tiene dietro Pecco, che lo tallona invano (salvo un breve sorpasso al 21° giro) per tutta la gara. Irrisorio il distacco al traguardo: +0"064. Ducati ancora regina incontrastata: completa la tripletta Zarco, terzo seppur staccatissimo. Ai piedi del podio Bezzecchi, buon 5° Luca Marini. Non ha corso Marc Marquez, con una piccola frattura al mignolo dopo un weekend di cadute. In classifica,Bagnaia sempre leader con un vantaggio di +16 proprio su Martin. In difficoltà le moto giapponesi che stanno lasciando il campo alla Ducati. - (PRIMAPRESS)