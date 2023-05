Moto Gp: la gara solitaria di Bezzecchi a Le Mans davanti a Martin con 5” di vantaggio. Scivolata di Marquez

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - A Le Mans arriva la seconda affermazione di Marco Bezzecchi. Il riminese con la Ducati VR46, già a segno in Argentina, fa gara solitaria di testa, chiudendo con quasi 5" di vantaggio sullo spagnolo Martin. Terzo il pilota di casa, Zarco, che completa la tripletta Ducati. Sfortunato Marc Marquez che,al rientro, finisce in terra mentre è in lotta con Martin per la seconda piazza. Bezzecchi con questo successo in classifica torna davanti per un punto a Bagnaia, caduto dopo un 'doppio' contatto con Vinales. Finisce in terra anche Luca Marini. - (PRIMAPRESS)