Feniday 2021: nell'oasi WWF di Orbetello per fotografare fenicotteri rosa con la tecnica del phonescoping

(PRIMAPRESS) - ORBETELLO - Mercoledì 8 dicembre, si terrà il Feniday 2021, la 5ª edizione del Memorial Fausto Corsi dedicata al naturalista scomparso, nella Riserva Naturale e Oasi WWF della Laguna di Orbetello. E' una giornata dedicata all'osservazione dei fenicotteri rosa per osservarli e fotografarli nei loro habitat naturali accompagnati da esperti ornitologi. "Ma anche per chi non ha l'attrezzatura da birdwatcher - spiega il responsabile dell'Oasi Naturale del WWF, Fabio Cianchi - sarà possibile portare a casa degli scatti spettacolari. Grazie alla tecnica del phonescoping e ai binocoli di Swarovski Optik dotati di un adattatore per lo smartphone, ciascun partecipante potrà cimentarsi in questa tecnica".La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita per i soci del WWF. ( www.wwfoasi.it ) - (PRIMAPRESS)