Valgrosina Trail 2023: il ritorno dei big runner sul tracciato delle valli di Eita e Sacco. I viewpoint di Swarovski Optik per il pubblico

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione della Valgrosina Trail, la gara di running che si disputerà sabato 5 agosto con la partenza da Grosio fino ad attraversare le valli di Eita e di Sacco. Questa edizione 2023, come anticipano gli organizzatori dell'Unione Sportiva Grosio e Atletica Rupe Magna, sostenuti dal Comune di Grosio, è pronta a battere i record d'iscrizioni che sono già a quota 400.

Sulle tre distanze di 70, 38 e 12 chilometri si sfideranno i grandi nomi del trail running, affrontando i saliscendi spettacolari del tracciato nella cornice della Rupe Magna e dal Castello Visconteo che domina il paese per poi raggiungere il traguardo posto nel giardino di Villa Visconti Venosta. Tra i big in gara c'è il ritorno del portoghese André Rodrigues, dell'argentino Diego Simon e della bormina di adozione Elisa Desco, che tenterà di riconfermare il titolo conquistato lo scorso anno sui 12 chilometri. E ancora l'argentino Sergio Pereyra, primo alla Patagonia Run, la più importante gara sudamericana. Gli altoatesini Andreas Reiterer, quattro volte campione italiano di trail lungo e bronzo mondiale, e Daniel Jung, da anni nell'élite mondiale della specialità, e il mozambicano Helio Fumo, tutti iscritti alla 38 chilometri. Il via scatterà dalla piazza del Comune alle ore 5 per il percorso lungo, alle ore 7.30 per la 38 chilometri e alle ore 8.30 per la 12. Il percorso è quello del 2022 con due importanti novità: l'ascesa al monte Storile nella 70 chilometri, che presenta un dislivello totale di cinquemila metri, e la salita della Paganella nella 38, per un dislivello che a fine gara toccherà i 2100 metri.

Per il pubblico ci saranno due postazioni del partner tecnico Swarovski Optik che consentiranno, grazie a binocoli del brand austriaco, di osservare sulla lunga distanza, i passaggi in alcuni punti del tracciato.