Running: parte la Valgrosina Trail 2023. Tra le novità del tracciato l’ascesa al Monte Storile

(PRIMAPRESS) - GROSIO (SONDRIO) - Poche ore alla partenza della seconda edizione della Valgrosina Trail che "diventa sempre più internazionale"come ha sottolineato questa sera il sindaco di Grosio, Pini al briefing tenuto da Marco De Gasperi, runner con un lungo palmares ma questa volta come direttore tecnico della corsa che si snoda tra le valli grossine. Dopo il positivo esordio del 2022, che l’ha proiettata di diritto tra le skyrace più attese dell’arco alpino, l’Unione Sportiva Grosio e l’Atletica Rupe Magna, con il Comune di Grosio, lanciano la seconda edizione di una manifestazione che coniuga sapientemente sport e ambiente, storia e tradizioni. L’aspetto agonistico, grazie alla presenza dei più importanti atleti del circuito delle skyrace, è naturalmente in primo piano ma la partecipazione alla gara, sulle tre distanze di 70, 38 e 12 chilometri, e le iniziative collaterali promosse consentono ai partecipanti, ai loro accompagnatori e agli appassionati di scoprire e di vivere intensamente il territorio di Grosio. L’edizione 2023 della Valgrosina Trail porta con sè grandi novità come l’ascesa al monte Storile, la montagna che sovrasta il paese, a 2471 metri di quota, che rende il percorso della 70 chilometri ancora più avvincente e impegnativo e i viewpoint realizzati dal partner Swarovski Optik per consentire al pubblico di osservare con i suoi binocoli le posizi9ni degli atleti in gara. - (PRIMAPRESS)