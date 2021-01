Situazione politica: la replica di Conte alla Camera tra europeismo e nuovo progetto politico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giuseppe Conte, nella sua replica oggi alla Camera dopo i 59 minuti di intervento iniziati questa mattina alle 12, ha fatto leva sull'europeismo dei parlamentari per raccogliere voti di consenso a proseguire il suo mandato prima di salire al Colle per gettare la spugna: "Il mio è un appello molto chiaro e nitido. C'è un progetto politico ben preciso che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme". "Dalle scelte in questa ora grave dipende il futuro del Paese". Così Conte, nella replica alla Camera, ha difeso il suo appello alle "energie migliori"."Un appello a tutte le forze,ma pure a singoli parlamentari" che sono europeisti. "I fatti di Washington dimostrano che la democrazia va difesa"."Guardiamo con speranza a Biden"."E'forte la vocazione europeista". Fiducia sulla Risoluzione. Parole sull'europeismo che hanno fatto storcere il naso a quanti vedono nella compagine di Conte molti grillini non proprio europeisti convinti. E poi a non convincere è il suo riferimento ad un nuovo progetto politico di riforme. Riforme di cui non c'è minima traccia in questo governo come quella della riforma del fisco o dell'innovazione digitale per l'ammodernamento del sistema paese. - (PRIMAPRESS)