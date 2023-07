Gestione Covid: si della Camera ad una commissione d’inchiesta ma il M5S lascia l’aula

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della Camera alla proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. Il testo,approvato con 172 voti a favore,nessun contrario e 4 astenuti passa al Senato.I deputati del M5s non hanno partecipato alla votazione finale, lasciando l'aula. Nemmeno i deputati Pd hanno partecipato alla votazione ma sono rimasti in aula sventolando le tessere di voto. - (PRIMAPRESS)