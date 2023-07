MES: la Camera congela per 4 mesi la ratifica del Fondo salva-stati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il controverso Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, cioè il Fondo salva-Stati, istituito come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro, viene al momento congelato. Il dibattito molto acceso sul suo utilizzo (che richiede poi una restituzione delle cifre ricevute con varie forme) ha portato al momento ad un congelamento dell'adozione o meno del provvedimento. La Camera si espressa per un rinvio di 4 mesi sulla ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, i contrari 117. Hanno votato contro la so- spensiva tutte le opposizioni. - (PRIMAPRESS)