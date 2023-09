Sport: oggi alla Camera il definitivo passaggio di modifica dell’Art.33 della Costituzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi nell'Aula della Camera il secondo è definitivo passaggio di modifica dell’articolo 33 della Carta costituzionale, che aggiunge un nuovo ed ultimo comma, con cui si stabilisce che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Con la modifica dell’articolo 33 della Costituzione, dunque, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. La scelta del verbo riconoscere vuol dire che l’attività sportiva è una realtà preesistente, di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Viene sottolineato per primo il valore educativo dello sport, a cui si affianca quello sociale, in quanto fattore di aggregazione e di inclusione, e infine quello legato alla salute, intesa come benessere psicofisico, non solo come assenza di malattia.



- (PRIMAPRESS)