Messico, scontro armato tra cartelli della droga a Zacatecas. Morte 18 persone

(PRIMAPRESS) - MESSICO - 18 persone sono morte nel corso di uno scontro armato tra presunti trafficanti di droga per il controllo del territorio. E' avvenuto nello Stato di Zacatecas, nel Messico centrosettentrionale. In questo territorio opera il cartello di Jalisco Nueva Generacion (Cjng), una delle organizzazioni criminali più potenti del Paese. Il Messico è teatro da anni di una vera e propria guerra per il controllo del traffico degli stupefacenti, che secondo i dati ufficiali dal 2006 ha causato oltre 300.000 morti. - (PRIMAPRESS)