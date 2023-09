Primarie Usa 2024: il candidato repubblicano Ron De Santis promette la lotta ai cartelli della droga

(PRIMAPRESS) - USA - "Se sarò eletto presidente dispiegherò l'esercito contro i cartelli della droga al confine con il Messico perché stanno uccidendo la nostra gente". Lo ha detto il candidato repubblicano alle primarie per il 2024, Ron DeSantis, nel secondo dibattito del Grand old party in California.Il governatore della Florida ha promesso che la situazione al confine meridionale "sarà una priorità quando sarò eletto presidente e dichiareremo un'emergenza nazionale, costruiremo il muro, resteremo in Mes- sico", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)