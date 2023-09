Turismo: meeting di Enit sulle destinazioni Italia da scoprire con 12 tour operator messicani

ROMA - Asse Italia-Messico per l'incoming turistico nel nostro Paese. Con un meeting organizzato dall'Agenzia Nazionale del Turismo Italiana (ENIT) in collaborazione con Aeromexico, con il supporto delle Regioni Lazio e Campania sarà realizzato un Fam Trip esclusivo dedicato a 12 tour operator messicani per raccontare la destinazione Italia.

Uno sforzo di promozione turistica significativo che rappresenta una tappa importante nel consolidamento dei legami tra l'Italia e il Messico, inaugurati all'inizio dell'anno con l'apertura della rotta diretta Città del Messico-Roma, operata con successo da Aeromexico. Questo evento ha già dimostrato di essere un grande successo, facilitando i viaggi tra i due Paesi e aumentando il flusso turistico in Italia. I 12 principali Tour Operators messicani che partecipano al Fam Trip sono tra i maggiori attori del mercato messicano e rappresentano partner fondamentali per Aeromexico, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato. Ognuna di queste aziende opera nei settori MICE/corporate e del lusso, e per ciascuna azienda parteciperanno i top manager e i direttori, garantendo un dialogo diretto con i leader del settore turistico italiano.

Il fam trip mira non solo a mostrare le bellezze d'Italia ad un prestigioso gruppo di operatori messicani ma anche a rafforzare i legami tra le due nazioni e a promuovere il turismo bidirezionale. L'Italia si presenta come una meta straordinaria per i viaggiatori messicani, offrendo una combinazione unica di cultura, storia, gastronomia e bellezze naturali. “Questa iniziativa è un altro passo nella nostra missione di promozione dell'Italia e nel rafforzamento dei rapporti internazionali. Siamo entusiasti di collaborare con Aeromexico e le Regioni Lazio e Campania per accogliere i migliori tour operator messicani. Lavoreremo incessantemente per garantire che questo evento rafforzi ulteriormente i legami tra l'Italia e il Messico e contribuisca al successo continuo del settore turistico italiano. È un segno tangibile del nostro impegno per costruire un futuro turistico più prospero e condiviso tra le nostre nazioni” dichiara Ivana Jelinic presidente e Ceo Enit. In un mondo sempre più connesso il fam trip rappresenta un passo in avanti nella creazione di una partnership turistica durevole tra l'Italia e il Messico, che porterà vantaggi a entrambe le nazioni.