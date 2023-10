Messico: 7 vittime e 39 feriti finora nel crollo del tetto della chiesa di Santa Cruz

(PRIMAPRESS) - MESSICO - E' salito a 7 il bilancio provvisorio delle vittime in Messico, dopo il crollo del tetto della chiesa di Santa Cruz nella Ciudad Madero (nello Stato di Tamaulipas), dove numerose famiglie,in tutto almeno un centinaio di persone, si erano radunate per celebra- re alcuni battesimi. Lo riferiscono le autorità locali, se- condo le quali i feriti sono saliti a 39. Sul posto stanno operando la Guardia nazionale, la Guardia di Stato, la Protezione civile per cercare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. - (PRIMAPRESS)