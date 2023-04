Degenza Berlusconi: il presidente di FI lascia la terapia intensiva al San Raffaele

(PRIMAPRESS) - MILANO - Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva del San Raffaele di Milano. A quanto si apprende, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza in un reparto di degenza ordinario. Il leader di Forza Italia era in terapia intensiva dallo scorso 5 aprile per le complicanze di una leucemia. A fargli visita oggi la primogenita Marina e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. - (PRIMAPRESS)