Ricovero Berlusconi, Zangrillo: "Notte tranquilla". Tajani (FI)"Lui non molla mai"

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' il dott. Zangrillo a riportare che la notte trascorsa dopo il ricovero all'Ospedale San Raffaele di Silvio Berlusconi è stata tranquilla. Parole ripeture dal vicepresidente di forza Italia Tajani questa mattina in una intervista la Tg1. "Il modo migliore per noi di stargli vicino - ha detto Tajani - è di lavorare alla riorganizzazione territoriale in vista delle amministrative di maggio, come ci ha detto in diversi messaggi nei giorni scorsi". Così il vicepresi- dente FI Tajani a Tg1 Mattina. "Vogliamo essere ottimisti -aggiunge- Speriamo che il leone torni presto alla guida del partito, lui non molla mai. E' lui la guida del nostro partito". - (PRIMAPRESS)