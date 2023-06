Maturità 2023: è il giorno della seconda prova scritta. Riguarderà i singoli percorsi di studio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo giorno di esami di Maturità oggi. Dopo la prova di Italiano, ora è la prova scritta sulle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato alle 8.30 la chiave per aprire i plichi telematici contenenti le tracce. Anche questa prova d'esame ha carattere nazionale e si svolge contemporaneamente in tutti gli Istituti. La durata è variabile a seconda degli indirizzi. 536.008 gli studenti coinvolti: 267.008 per i Licei, 173.892 per gli Istituti tecnici e 94.358 per i professionali. - (PRIMAPRESS)